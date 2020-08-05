Избиение Анастасии Луговой: сколько людей сталкивались с насилием в поездах

После нападения в поезде Укрзализныци на Анастасию Луговую, у общества начали возникать вопросы к безопасности компании, ведь на помощь девушке пришли не сразу, а человеком, который пытался ее изнасиловать, оказался безбилетник.

Компания Gradus Research провела опрос, считают ли украинцы поездку Укрзализныцей безопасной и повлияет ли ситуация на их действия во время поездки.

Повлияет ли как-то инцидент в поезде Киев-Мариуполь на ваш опыт езды в поездах?

Да, я буду закрывать дверь в купе — 37,4%;

Нет, никак не повлияет — 35,3%;

Да, буду брать с собой газовый баллончик для самозащиты — 19,3%;

Согласно опросу, почти половина мужчин ответили, что это на них никак не повлияет. Избегать или реже ездить ночными поездами будут близко 10%.

Приходилось сталкиваться с сексуальным насилием со стороны других пассажиров 6,2% опрошенных (среди женщин — 8,3%), а с физическим — 9,1% (среди мужчин — 12%, а среди женщин — 6%).

Отношение к реакции Укрзализныци: увольнение проводницы вагона, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо:

Совсем не одобряю — 13,5%;

Скорее не одобряю — 21,6%;

Скорее одобряю — 31,6%;

Полностью одобряю — 21%.

Отношение к реакции Министерства инфраструктуры на инцидент, а именно: министр Владислав Криклий инициировал разрешение для работников Укрзализныци пользоваться газовыми баллончиками для защиты:

Совсем не одобряю — 3,8%;

Скорее не одобряю — 8,7%;

Скорее одобряю — 42,7%;

Полностью одобряю — 35,4%.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено,устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошел ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Мужчина ворвался к женщине в купе, начал бить, от чего Анастасия и проснулась, и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

Однако мальчик начал плакать, поэтому женщина уговорила преступника отпустить ее успокоить ребенка.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда. Мужчину задержала полиция в Киеве.