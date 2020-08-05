Серпень, 05, 2020 в 16:16

Після нападу у потязі Укрзалізниці на Анастасію Лугову, у суспільства почали виникати питання до безпеки компанії, адже на допомогу дівчині прийшли не одразу, а чоловіком, який намагався її зґвалтувати, виявився безбілетник.

Компанія Gradus Research провела опитування, чи вважають українці поїздку Укрзалізницею безпечною та чи вплине ситуація на їхні дії під час поїздки.

Чи вплине якось інцидент у поїзді Київ-Маріуполь на ваш досвід їзди в потягах?

Зараз дивляться

Так, я буду зачиняти двері у купе – 37,4%;

Ні, ніяк не вплине – 35,3%;

Так, буду брати з собою газовий балончик для самозахисту – 19,3%;

Згідно з опитуванням, майже половина чоловіків відповіли, що це на них жодним чином не вплине. Уникатимуть чи рідше їздитимуть нічними поїздами близко 10%.

Доводилось стикатися з сексуальним насиллям з боку інших пасажирів 6,2% опитаних (серед жінок – 8,3%), а з фізичним – 9,1% (серед чоловіків – 12%, а серед жінок – 6%).

Ставлення до реакції Укрзалізниці: звільнення провідниці вагона, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо:

Зовсім не схвалюю – 13,5%;

Скоріше не схвалюю – 21,6%;

Скоріше схвалюю – 31,6%;

Повністю схвалюю – 21%.

Ставлення до реакції Міністерства інфраструктури на інцидент, а саме: міністр Владислав Криклій ініціював дозвіл для працівників Укрзалізниці користуватись газовими балончиками для захисту:

Зовсім не схвалюю – 3,8%;

Скоріше не схвалюю – 8,7%;

Скоріше схвалюю – 42,7%;

Повністю схвалюю – 35,4%.

Якщо ти хочеш, щоб і твоя думка була врахована, встановлюй мобільний додаток Gradus, бери участь в опитуваннях на суспільно-важливі теми.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Чоловік вдерся до жінки в купе, почав бити, від чого Анастасія і прокинулась, та намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Однак хлопчик почав плакати, тому жінка вмовила злочинця відпустити її заспокоїти дитину.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга. Чоловіка затримала поліція у Києві.