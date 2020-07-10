Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен пленными.
— Мы договорились о продолжении обмена. Очередной обмен состоится в ближайшее время, — сказал Ермак.
По его словам, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения. Многие вопросы уже согласованы, но окончательного решения нет.
Читайте: Когда состоится следующая встреча в нормандском формате — Зеленский назвал сроки
— Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования. Мы очень близки к результату.
Начали работать уже в политической подгруппе, были представлены законы: закон об особенностях местного самоуправления, в котором мы говорили, что планируем имплементировать формулу Штайнмайера, — добавил Ермак.
8 июля участники ТКГ обсудили пути решения ситуации с недопуском наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории.
А также украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что ожидает от представителей так называемых ДНР и ЛНР согласия на обмен пленными в формате “всех на всех”.