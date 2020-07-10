Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен пленными.

— Мы договорились о продолжении обмена. Очередной обмен состоится в ближайшее время, — сказал Ермак.

По его словам, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения. Многие вопросы уже согласованы, но окончательного решения нет.

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— Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования. Мы очень близки к результату.

Начали работать уже в политической подгруппе, были представлены законы: закон об особенностях местного самоуправления, в котором мы говорили, что планируем имплементировать формулу Штайнмайера, — добавил Ермак.