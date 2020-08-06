Якби парламентські вибори проводились найближчим часом, першість у Раді була б за Слугою народу. Їх готові підтримати 26% українців.

Другими була б Опозиційна платформа – За життя з 17,6 % рейтингу, замикала б трійку партійці з Європейської солідарності з 15,7%, йдеться в опитуванні Соціологічної групи Рейтинг.

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Решту голосів між собою поділили такі партії:

Батьківщина – 10,4%;

Радикальна партія – 4,8%

Сила і честь – 4,6%;

Українська стратегія Гройсмана – 3,2%;

партія Шарія – 3,0%;

Свобода – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил – менш як 3%.

Половина опитаних, повністю впевнені в своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені. Найбільше вірні виборці у ЄС, партії Шарія та Опозиційній платформі – За життя.

За рік рейтинг партії Слуга народу опустився вдвічі – у серпні-вересні 2019 року за них були готові голосувати 60-65% виборців.

Дані опитування – українці віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Похибка – не більше 2,2%.

Місцеві вибори 2020

На 25 жовтня заплановані місцеві вибори в Україні. Обиратимуть депутатів районних рад та сільського, селищних і міських голів. Старт виборчої кампанії очікується 5 вересня.

Не відбудуться вибори депутатів всіх рівнів в окупованому Криму та на непідконтрольній частині Донбасу.

Джерело: Рейтинг