“Провокаторы” и военизированная охрана: как Укрзализныця усилит безопасность в поездах

Укрзализныця усилит меры безопасности при перевозках пассажиров в поездах Укрзализныци.

Согласно новой программе, которую представят на следующей неделе, Укрзализныця будет бороться с криминогенными проявлениями в вагонах, кражами на вокзалах и безбилетными перевозками.

Для этого компания запустит пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци.

Также в вагонах будут установлены специальные средства контроля.

Выявлять проводников, которые берут “зайцев”, планируют при помощи профессиональной группы так называемых “провокаторов”.

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Подорожание билетов из-за новой программы безопасности

Из-за возобновления охраны в поездах Укрзализныци билеты могут вырасти в цене, заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, слишком дорого обойдется пассажирам, если компания поставит охранника в каждом поезде и каждом вагоне. Поэтому речь идет о возобновления охраны только в ночных поездах, добавил Криклий.