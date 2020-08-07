“Провокатори” і воєнізована охорона: як Укрзалізниця посилить безпеку в поїздах

Укрзалізниця посилить заходи безпеки під час перевезення пасажирів у поїздах Укрзалізниці.
Згідно з новою програмою, яку представлять на наступному тижні, Укрзалізниця боротиметься з криміногенними проявами у вагонах, крадіжками на вокзалах і безквитковими перевезеннями.
Для цього компанія запустить пілотний проект з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці.
Також у вагонах будуть встановлені спеціальні засоби контролю.
Виявляти провідників, які беруть “зайців”, планують за допомогою професійної групи так званих “провокаторів”.
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Здорожчання квитків через нову програми безпеки
Через відновлення охорони у поїздах Укрзалізниці квитки можуть вирости в ціні, заявив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, занадто дорого обійдеться пасажирам, якщо компанія поставить охоронця в кожному поїзді та кожному вагоні. Тому мова йде про відновлення охорони тільки у нічних поїздах, додав Криклій.