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Факти / Україна

“Провокатори” і воєнізована охорона: як Укрзалізниця посилить безпеку в поїздах

Укрзалізниця посилить заходи безпеки під час перевезення пасажирів у поїздах Укрзалізниці.

Згідно з новою програмою, яку представлять на наступному тижні, Укрзалізниця боротиметься з криміногенними проявами у вагонах, крадіжками на вокзалах і безквитковими перевезеннями.

Для цього компанія запустить пілотний проект з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці.

Також у вагонах будуть встановлені спеціальні засоби контролю.

Виявляти провідників, які беруть “зайців”, планують за допомогою професійної групи так званих “провокаторів”.

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Здорожчання квитків через нову програми безпеки

Через відновлення охорони у поїздах Укрзалізниці квитки можуть вирости в ціні, заявив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, занадто дорого обійдеться пасажирам, якщо компанія поставить охоронця в кожному поїзді та кожному вагоні. Тому мова йде про відновлення охорони тільки у нічних поїздах, додав Криклій.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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