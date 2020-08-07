Выборы в Беларуси 2020: как изменятся отношения с Украиной

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Проходить они будут в несколько специфических условиях и не только из-за пандемии коронавируса.

На телевидении предрекают победу действующему президенту Александру Лукашенко.

В то же время некоторые опросы в интернете свидетельствуют о том, что он наберет около 3% голосов. Каким бы ни был результат, он так или иначе повлияет на отношения Беларуси с другими странами.

Факты ICTV рассказывают, как изменятся отношения Украины с Беларусью в случаях победы или поражения Лукашенко на выборах.

Теплые отношения

Отношения Беларуси с Украиной при президентстве Александра Лукашенко всегда были достаточно “теплыми”. Однако не обходилось без небольших конфликтов. Например, во время оранжевой революции 2004 года.

Она привлекла значительное внимание белорусской оппозиции, которая даже заключила соглашение с украинской молодежной организацией и провела совместный митинг в Минске. Задержание украинских граждан переросло в дипломатический скандал.

Тогда Лукашенко напомнил Украине, что нужно заниматься собственными проблемами, а не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Несмотря на некоторые недоразумения Украина и Беларусь сохраняют дружеские отношения и время от времени декларируют желание продолжать экономическое сотрудничество.

В интервью Дмитрию Гордону глава Беларуси заявлял о том, что всегда имел хорошие отношения с украинцами.

— Я очень люблю Украину. Я, вообще, Украину, по внешности, по территории могу сравнить с Францией. Есть что-то похожее, но Украина душевная, а Франция — нет, — сказал Лукашенко.

Однако президент Беларуси всегда старается сохранять дружеские отношения с ближайшими соседями, а потому в 2014 году, когда началась война на Донбассе, страна заняла нейтральную позицию и неоднократно заявляла о том, что “пытается примирить два соседних славянских народа”.

Когда президентом Украины был Петр Порошенко, с Беларусью сохранялись взаимовыгодные отношения. И после избрания Владимира Зеленского на пост главы государства это не изменилось.

Хотя Лукашенко и считает его “хорошим парнем”, но волнуется, что ему не хватит времени изменить положение дел в Украине.

— Вы знаете, он (Зеленский, — Ред.) человек приземленный, но он никогда с этим не сталкивался. Надо что-то делать и результат показывать в Украине сейчас. А этого результата нет и быть не может быстрого. Боюсь, что его и не будет, потому что времени не хватит, — выразил мнение президент Беларуси в интервью Гордону.

Сейчас между Украиной и Беларусью действует около 120 соглашений о сотрудничестве и как Киев, так и Минск декларировали желание его продолжать. Но на фоне протестов и увеличения оппозиционного движения Лукашенко начал видеть врагов повсюду.

— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с НАТО, или из Украины нас кто-то подгоняет, или нас восточные братья так сильно “любят” — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — сказал глава Беларуси.

Не понятно, останутся ли отношения с Украиной такими же “теплыми”, если за штурвалом Беларуси останется Лукашенко.

Бессменная политика

Выборы в Беларуси в этом году будут проходить под наибольшим напряжением за все время президентства Лукашенко. Сейчас можно услышать голос оппозиции, которая пытается показать, что действующему президенту далеко не все рады.

Телевидение рассказывает о безоговорочной победе Лукашенко еще до выборов, а опросы в интернете не предвещают ему скорой победы.

Например, в июле за Светлану Тихановскую избиратели якобы готовы были отдать 49% голосов, а за Лукашенко — 18%. Однако оценить их объективность трудно, ведь независимые опросы в стране не проводят.

Мало кто верит, что кому-либо из оппозиционных кандидатов удастся победить на выборах, которые больше напоминают спектакль, чем демократический процесс.

— То, что происходит в Беларуси — это не выборы, а спецоперация по переназначению Лукашенко президентом. Ни у одного гражданина нет сомнений в том, что на следующий день после выборов скажут о том, что Лукашенко элегантно победил в первом туре, — заявил журналист Валерий Калиновский в эфире телеканала Прямой.

И в случае победы Лукашенко Украине не стоит ожидать значительных изменений в отношениях с Беларусью, даже на фоне последних заявлений.

В комментарии Фактам ICTV политолог Олег Саакян заявил, что Украине нужно найти четкую цель в отношениях с Беларусью и уверенно идти к ней. Особенно на фоне гибридной войны РФ.

— У Лукашенко прекрасно понимают, откуда идет угроза и открыто говорят о российском факторе и гибридных действиях России. Для Украины в этой ситуации крайне важно сформировать собственную повестку дня отношений с Беларусью, где тень России в них не является предметом, а контекстом. Где мы для себя должны четко определить национальный интерес в отношениях с Беларусью. Очертить для себя повестку дня, исходя из этих интересов. И найти точки соприкосновения, где мы могли бы быть также интересны Беларуси, исходя из сложных геополитических условий, в которых она оказалась, — говорит политолог.

В остальном не нужно ничего кардинально менять ни украинскому, ни белорусскому руководству.

Да и сам Лукашенко, видимо, не против и в дальнейшем выстраивать дружеские отношения с Украиной. Особенно учитывая тот факт, что наше государство не собирается экономически шантажировать Беларусь, чтобы получать политическую выгоду.

— Между Беларусью и Украиной длительное время сохраняются добрососедские отношения. Беларусью правит Лукашенко и по результатам выборов, скорее всего, ничего не изменится. Поэтому я не думаю, что произойдут какие-то кардинальные изменения во внешней политике Беларуси к Украине и наоборот, — высказывает мнение Саакян.

Несмотря на то, что борьба за демократию в Беларуси продолжается, победа оппозиционных кандидатов не обязательно означает что-то хорошее для страны и ее ближайших соседей.

Беларусь без Лукашенко

Если же на выборах президента Беларуси победит один из оппозиционных кандидатов, то это может стать своеобразной шоковой терапией для Украины.

Наши отношения непременно вздрогнут, возможно даже войдут в состояние определенной стагнации. Большую часть независимости Украины руководители государства общались с Лукашенко и сейчас можно понять, чего от него ожидать.

Президент, который придет из оппозиции, может ставить новые условия для определенных контрактов, преследовать другие цели. И это непременно откатит отношения Украины с Беларусью, считает Саакян.

— Новый лидер Беларуси может быть не менее пророссийским, а в современных реалиях, возможно, и более пророссийским, чем Лукашенко… Объективные геополитические обстоятельства диктуют поведение даже продемократических лидеров. Также белорусское государство на определенный период времени ослабится. Исходя из интересов и стратегий РФ, можно предположить, что она этим воспользуется. Соответственно, ее влияние на этом направлении усилится, — рассказывает политолог.

Кроме того, нужно обратить внимание на то, кто представляет часть оппозиции. Политологи видят российское влияние среди многих кандидатов.

— В данном случае против Лукашенко играет Россия. И появление Бабарико, и медиатур Цепкало, кстати, незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который от Путина попросил помощи, и собственно активность Тихановской, такая мыльная опера на политический строй — это все-таки элементы российского влияния, а не влияния Запада, — высказал свое мнение директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала Украина 24.

Можно вспомнить ситуацию с Никола Пашиняном в Армении. Несмотря на борьбу за демократию и антироссийские заявления, именно РФ стала одной из первых стран, в которую он совершил официальный визит на посту премьер-министра.

Сейчас же Пашинян говорит о том, что Россия имеет в Армении союзника и партнера.

Как бы печально это не звучало, но такая же ситуация может повториться в Беларуси. Когда президентом страны станет человек, который будет отдалять ее от Запада.

— На сегодня едва ли не ключевым фактором субъектности Беларуси является именно Лукашенко, поскольку он творил это государство под себя. Для Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и фоне войны с РФ стабильный фланг является более важным, чем возможные перспективы, которые откроются через десятки лет, — считает Саакян.

Лукашенко обеспечит в Беларуси стабильность хотя бы на международной арене.

Конечно, украинские политики готовятся к тому, что Лукашенко в очередной раз победит на выборах и в дальнейшем будет руководить государством. А потому и искать новые подходы для выстраивания отношений с Беларусью не придется.

Если же победит оппозиционный кандидат, то трудно сказать к чему готовиться соседям.

Одно понятно точно — таких отношений, которые были у Украины и Беларуси ранее, уже не будет.

Владислав Бомбела