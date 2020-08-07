Вибори у Білорусі 2020: як зміняться відносини з Україною

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Відбуватимуться вони у дещо специфічних умовах і не лише через пандемію коронавірусу.

На телебаченні передрікають перемогу чинному президентові Олександру Лукашенко.

Водночас деякі опитування в інтернеті свідчать про те, що він набере близько 3% голосів. Яким би не був результат, він так чи інакше вплине на відносини Білорусі з іншими країнами.

Факти ICTV розповідають, як зміняться відносини України з Білоруссю у випадках перемоги або поразки Лукашенка на виборах.

Теплі стосунки

Відносини Білорусі з Україною за президенства Олександра Лукашенка завжди були достатньо “теплими”. Однак не обходилося без невеличких конфліктів. Наприклад, під час помаранчевої революції 2004 року.

Вона привернула значну увагу білоруської опозиції, яка навіть уклала угоду з українською молодіжною організацією і провела спільний мітинг у Мінську. Затримання українських громадян переросло в дипломатичний скандал.

Тоді Лукашенко нагадав Україні, що потрібно займатися власними проблемами, а не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Попри певні непорозуміння Україна і Білорусь зберігають дружні відносини і час від часу декларують бажання продовжувати економічну співпрацю.

В інтерв’ю Дмитру Гордону глава Білорусі заявляв про те, що завжди мав хороші стосунки з українцями.

– Я дуже люблю Україну. Я, взагалі, Україну, за зовнішністю, територією можу порівняти з Францією. Є щось схоже, але Україна душевна, а Франція – ні, – сказав Лукашенко.

Однак президент Білорусі завжди намагається зберігати дружні відносини з найближчими сусідами, а тому у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, країна зайняла нейтральну позицію і неодноразово заявляла про те, що “намагається примирити два сусідні слов’янські народи”.

Коли президентом України був Петро Порошенко, з Білоруссю зберігалися взаємовигідні відносини. І після обрання Володимира Зеленського на пост глави держави це не змінилося.

Хоча Лукашенко і вважає його “гарним хлопцем”, але хвилюється, що йому не вистачить часу змінити стан справ в Україні.

– Ви знаєте, він (Зеленський, – Ред.) людина приземлена, але він ніколи з цим не стикався. Треба щось робити і результат показувати в Україні зараз. А цього результату немає і бути не може швидкого. Боюсь, що його і не буде, тому що часу не вистачить, – висловив думку президент Білорусі в інтерв’ю Гордону.

Нині між Україною і Білоруссю діють близько 120 угод про співпрацю і як Київ, так і Мінськ декларували бажання її продовжувати. Але на тлі протестів і збільшення опозиційного руху Лукашенко почав бачити ворогів усюди.

– Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з НАТО, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно “люблять” – ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо, – сказав глава Білорусі.

Не зрозуміло, чи залишаться відносини з Україною такими ж “теплими”, якщо за штурвалом Білорусі залишиться Лукашенко.

Беззмінна політика

Вибори у Білорусі цього року проходитимуть за найбільшої напруги за весь час президентства Лукашенка. Нині можна почути голос опозиції, яка намагається показати, що чинному президенту далеко не всі раді.

Телебачення розповідає про беззаперечну перемогу Лукашенка ще до виборів, а опитування в інтернеті не віщують йому швидкої перемоги.

Наприклад, у липні за Світлану Тихановську виборці нібито готові були віддати 49% голосів, а за Лукашенка – 18%. Однак оцінити їхню об’єктивність важко, адже незалежні опитування в країні не проводять.

Мало хто вірить, що будь-кому з опозиційних кандидатів вдасться перемогти на виборах, які більше нагадують виставу, аніж демократичний процес.

– Те, що відбувається в Білорусі – це не вибори, а спецоперація з перепризначення Лукашенка президентом. У жодного громадянина немає сумнівів у тому, що наступного дня після виборів скажуть про те, що Лукашенко елегантно переміг у першому турі, – заявив журналіст Валерій Калиновський в ефірі телеканалу Прямий.

І у випадку перемоги Лукашенка Україні не варто очікувати на значні зміни у відносинах з Білоруссю, навіть на тлі останніх заяв.

У коментарі Фактам ICTV політолог Олег Саакян заявив, що Україні потрібно знайти чітку ціль у відносинах з Білоруссю і впевнено йти до неї. Особливо на тлі гібридної війни РФ.

– У Лукашенка чудово розуміють, звідки йде загроза і відкрито говорять про російський фактор і гібридні дії Росії. Для України в цій ситуації вкрай важливо сформувати власний порядок денний взаємовідносин з Білоруссю, де тінь Росії у них не є предметом, а контекстом. Де ми для себе мали б чітко окреслити національний інтерес у відносинах з Білоруссю. Окреслити для себе порядок денний, виходячи з цих інтересів. І знайти точки дотику, де ми б могли бути також цікавими Білорусі, виходячи зі складних геополітичних умов, в яких вона опинилася, – говорить політолог.

В інших же аспектах не потрібно нічого кардинально змінювати ні українському, ні білоруському керівництву.

Та й сам Лукашенко, мабуть, не проти і надалі вибудовувати дружні відносини з Україною. Особливо враховуючи той факт, що наша держава не збирається економічно шантажувати Білорусь, щоб отримувати політичну вигоду.

– Між Білоруссю та Україною тривалий час зберігаються добросусідські відносини. Білоруссю править Лукашенко і за результатами виборів, найімовірніше, нічого не зміниться. Тому я не думаю, що відбудуться якісь кардинальні зміни у зовнішній політиці Білорусі до України і навпаки, – висловлює думку Саакян.

Попри те, що боротьба за демократію у Білорусі триває, перемога опозиційних кандидатів не обов’язково означатиме щось хороше для країни та її найближчих сусідів.

Білорусь без Лукашенка

Якщо ж на виборах президента Білорусі переможе один з опозиційних кандидатів, то це може стати такою собі шоковою терапією для України.

Наші відносини неодмінно похитнуться, можливо навіть увійдуть у стан певної стагнації. Більшість незалежності України керівники держави спілкувалися з Лукашенком і нині можна зрозуміти, чого від нього очікувати.

Президент, який прийде з опозиції, може ставити нові умови для певних контрактів, переслідувати інші цілі. І це неодмінно відкотить відносини України з Білоруссю, вважає Саакян.

– Новий лідер Білорусі може бути не менш проросійським, а в нинішніх реаліях, можливо, і більш проросійським, аніж Лукашенко… Об’єктивні геополітичні обставини диктують поведінку навіть продемократичним лідерам. Також білоруська держава на певний період часу послабиться. Виходячи з інтересів і стратегій РФ, можна припустити, що вона цим скористається. Відповідно, її вплив у цьому напрямку посилиться, – розповідає політолог.

Крім того, потрібно звернути увагу на те, хто представляє частину опозиції. Політологи бачать російський вплив серед багатьох кандидатів.

– У даному випадку проти Лукашенка грає Росія. І поява Бабарика, і медіатур Цепкала, до речі, незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі, який від Путіна попросив допомоги, і власне активність Тихановської, така собі мильна опера на політичний лад – це все-таки елементи російського впливу, а не впливу Заходу, – висловив свою думку директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу Україна 24.

Можна пригадати ситуацію з Нікола Пашиняном у Вірменії. Попри боротьбу за демократію та антиросійські заяви, саме РФ стала однією з перших країн, в яку він здійснив офіційний візит на посту прем’єр-міністра.

Нині ж Пашинян говорить про те, що Росія має у Вірменії союзника і партнера.

Як би сумно це не звучало, але така ж ситуація може повторитися у Білорусі. Коли президентом країни стане людина, яка віддалятиме її від Заходу.

– На сьогодні чи не ключовим фактором суб’єктності Білорусі є саме Лукашенко, оскільки він творив цю державу під себе. Для України у короткостроковій і середньостроковій перспективі, та тлі війни з РФ стабільний фланг є більш важливим, ніж можливі перспективи, які відкриються через десятки років, – вважає Саакян.

Лукашенко забезпечить в Білорусі стабільність хоча б на міжнародній арені.

Звичайно, українські політики готуються до того, що Лукашенко вчергове переможе на виборах і надалі керуватиме державою. А тому і шукати нових підходів для вибудовування відносин з Білоруссю не доведеться.

Якщо ж переможе опозиційний кандидат, то важко сказати до чого готуватися сусідам.

Одне зрозуміло напевне – таких відносин, які були в України і Білорусі раніше, вже не буде.

Владислав Бомбела