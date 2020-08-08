В Украине хотят создать систему отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

— Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний, — прокомментировал Денис Шмыгаль.

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К выполнению задания приобщат специалистов Минздрава, МВД и Минцифры. Новая система будет следить за контактами больных и контролировать соблюдение самоизоляции. Эти исследования должны быть системными, уточнил глава правительства.

Соблюдение самоизоляции в Украине

Эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной болезни является ограничение контактов больного и соблюдения им самоизоляции.

Правительство четко определило перечень лиц, которые должны определенное время жить в таких условиях, среди них — больные коронавирусом и те, кто вернулся из стран красной зоны.

Факты ICTV рассказывали о правилах самоизоляции в Украине, а также о том, какие штрафы предусмотрены за ее нарушение.