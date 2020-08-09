Заболеваемость коронавирусом в Украине 9 августа пошла на спад после серии антирекордов.

В общем обнаружено уже 80 949 случаев инфицирования, из которых за минувшие сутки — 1 199.

Самая сложная ситуация в таких регионах:

Львовской области — 10 851 подтвержденный и 125 новых случая;

— 10 851 подтвержденный и 125 новых случая; Ровенской области — 6 840 подтвержденных и 93 новых случая;

— 6 840 подтвержденных и 93 новых случая; Черновицкой области — 6 669 подтвержденных и 104 новых случая.

В течение последних четырех дней количество новых случаев за сутки постоянно росла: 8 августа коронавирус обнаружили у 1 489 человек, 7 августа цифра была 1 453, 6 августа — 1 318, 5 августа — 1 271.

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Ситуация с Covid-19 в Киеве также несколько улучшилась: в столице 9 498 подтвержденных и 120 новых случаев, что на 80 меньше, чем 8 августа.

Больше всего вирус распространен в Дарницком (1 549), Деснянском (1 174) и Днепровском (1 101) районах города.

Коронавирус обнаружили у мэра Луцка Григория Пустовита. Об этом он написал в своем Facebook.

Несмотря на это, он продолжает протестовать против усиления карантина в городе с “красной” зоной.

Новый летальный случай от Covid-19 в рядах ВСУ зафиксировали утром 9 августа.

Умерла военнослужащая из Житомирской области. Начиная с 3 августа, была подключена к аппарату ИВЛ.

А во Львове, который вместе с областью возглавляет антирейтинг по распространению коронавируса, очередная вспышка инфекции произошла после свадьбы.

Как сообщили в областной инфекционной клинической больнице, всего на праздновании было 130 человек, и в нескольких тесты показали положительный результат.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 9 августа, от вируса за время пандемии умерло 1 897 человек, за прошедшие сутки — 18.

Выздоровели от инфекции 35 080 пациентов, из которых за последние сутки — еще 317.

Адаптивный (смягчающий) карантин в Украине продлили до 31 августа.

Решением Кабмина по уровню опасности распространения коронавируса Украину условно разделили на четыре зоны — красная, оранжевая, желтая и зеленая.

Каждая зона предусматривает ряд определенных ограничений. Решение о разделе страны на зоны будут просматривать пятницам.