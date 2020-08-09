Захворюваність на коронавірус в Україні 9 серпня пішла на спад після серії антирекордів.

Загалом виявлено вже 80 949 випадків інфікування, з яких за минулу добу – 1 199.

Найскладніша ситуація у таких регіонах:

Львівській області – 10 851 підтверджений і 125 нових випадки;

– 10 851 підтверджений і 125 нових випадки; Рівненській області – 6 840 підтверджених і 93 нові випадки;

– 6 840 підтверджених і 93 нові випадки; Чернівецькій області – 6 669 підтверджених і 104 нові випадки.

Протягом останніх чотирьох днів кількість нових випадків за добу постійно росла: 8 серпня коронавірус виявили у 1 489 осіб, 7 серпня цифра становила 1 453, 6 серпня — 1 318, 5 серпня — 1 271.

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Ситуація з Covid-19 у Києві також дещо покращилася: у столиці 9 498 підтверджених та 120 нових випадків, що на 80 менше, ніж 8 серпня.

Найбільше вірус поширений у Дарницькому (1 549), Деснянському (1 174) та Дніпровському (1 101) районах міста.

Коронавірус виявили у мера Луцька Григорія Пустовіта. Про це він написав у своєму Facebook.

Незважаючи на це, він продовжує протестувати проти посилення карантину в місті з “червоною” зоною.

Новий летальний випадок від Covid-19 у лавах ЗСУ зафіксували вранці 9 серпня.

Померла жінка-військовослужбовець з Житомирської області. Починаючи з 3 серпня, була підключена до апарату ШВЛ.

А у Львові, який разом із областю очолює антирейтинг за поширенням коронавірусу, черговий спалах інфекції стався після весілля.

Як повідомили в обласній інфекційній клінічній лікарні, всього на святкуванні було 130 осіб, і у декількох тести показали позитивний результат.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 9 серпня, від вірусу за час пандемії померло 1 897 осіб, за минулу добу – 18.

Одужали від інфекції 35 080 пацієнтів, з яких за останню добу – ще 317.

Адаптивний (пом’якшувальний) карантин в Україні продовжили до 31 серпня.

Рішенням Кабміну за рівнем небезпеки поширення коронавірусу Україну умовно поділили на чотири зони – червона, помаранчева, жовта і зелена.

Кожна зона передбачає низку певних обмежень. Рішення про розподіл країни на зони будуть переглядати щоп’ятниці.