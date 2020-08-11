Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

— Динамика такова, что нам стоит со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы, — сказал Науседа.

Он отметил, что сейчас есть погибшие и раненые, судьба некоторых людей неизвестна, поэтому ЕС не может закрывать на это глаза.

Читайте: Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

По словам Науседа, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

— Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров, — добавил он.

Реакция ОБСЕ и ПАСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы отреагировали на последние события в Беларуси и призвали обе стороны к диалогу.

В ОБСЕ требуют от властей страны честно и подробно сообщить о результатах выборов на всех участках, а также воздержаться от насилия.

В организации сообщили, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

Источник: Delfi