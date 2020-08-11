Погода на 11 августа 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 11 августа будет по-летнему жаркой, но с грозами почти на всей территории страны.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +25-28° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +15-17°. Дожди и грозы ожидаются во всех областях.

В центральных и северных регионах днем ​​ожидается до +28°, а ночью +16-18°, ожидаются осадки и грозы. На востоке страны будет сухо, температура воздуха будет колебаться в пределах +27-29°.

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На юге страны температура воздуха днем ​​составит +29-31°, а ночью — 18-20 выше нуля.

В Киеве 11 августа будет жаркая, но дождливая погода. Столбики термометров днем ​​покажут +26-28°, а ночью — 16-18 выше нуля.

В целом погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах +28-34° без существенных осадков.

Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.