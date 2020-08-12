За пользование платными камерами в СИЗО заплатили более 495,5 тыс. грн.

Новую услугу уже ввели в 17 следственных изоляторах Украины, отчитываются в Министерстве юстиции.

В то же время больше всего заплатили за пользование платными камерами в таких учреждениях:

ГУ Киевский следственный изолятор — 332 тыс. грн;

ГУ Полтавская УВП (№23) — 24,9 тыс. грн;

ГУ Запорожский следственный изолятор — 20,4 тыс. грн.

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Создание платных камер в украинских СИЗО

С апреля 2020 года в Украине стали обсуждать проект платных камер с повышенным комфортом в СИЗО.

В мае стало известно о ценах на платные камеры и условия, в которых будут удерживаться люди.

В частности, в таких камерах сделали современный ремонт и установили необходимую технику, например, телевизор и холодильник.

Подробнее об условиях в платных камерах СИЗО читайте в материале Фактов ICTV.