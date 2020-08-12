PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Почти 500 тыс. грн дохода: в каких регионах за VIP-камеры в СИЗО заплатили больше всего

За пользование платными камерами в СИЗО заплатили более 495,5 тыс. грн.

Новую услугу уже ввели в 17 следственных изоляторах Украины, отчитываются в Министерстве юстиции.

В то же время больше всего заплатили за пользование платными камерами в таких учреждениях:

  • ГУ Киевский следственный изолятор — 332 тыс. грн;
  • ГУ Полтавская УВП (№23) — 24,9 тыс. грн;
  • ГУ Запорожский следственный изолятор — 20,4 тыс. грн.

Читайте: Телевизор и современный ремонт: как выглядят платные камеры в СИЗО и цены

Платні камери

Создание платных камер в украинских СИЗО

С апреля 2020 года в Украине стали обсуждать проект платных камер с повышенным комфортом в СИЗО.

В мае стало известно о ценах на платные камеры и условия, в которых будут удерживаться люди.

В частности, в таких камерах сделали современный ремонт и установили необходимую технику, например, телевизор и холодильник.

Подробнее об условиях в платных камерах СИЗО читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минюст

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка