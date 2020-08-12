За користування платними камерами у СІЗО заплатили понад 495,5 тис. грн.
Нову послугу уже запровадили у 17 слідчих ізоляторах України, звітують у Міністерстві юстиції.
Водночас найбільше заплатили за користування платними камерами у таких установах:
- ДУ Київський слідчий ізолятор – 332 тис. грн;
- ДУ Полтавська УВП (№23) – 24,9 тис. грн;
- ДУ Запорізький слідчий ізолятор – 20,4 тис. грн.
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Запровадження платних камер в українських СІЗО
З квітня 2020 року в Україні почали обговорювати проект платних камер з підвищеним комфортом у СІЗО.
У травні стало відомо про ціни на платні камери та умови, у яких будуть утримуватися люди.
Зокрема, у таких камерах зробили сучасний ремонт та встановили необхідну техніку, наприклад, телевізор та холодильник.
Детальніше про умови у платних камерах СІЗО читайте у матеріалі Фактів ICTV.