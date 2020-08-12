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Факти / Україна

Майже 500 тис. грн доходу: у яких регіонах за VIP-камери у СІЗО заплатили найбільше

За користування платними камерами у СІЗО заплатили понад 495,5 тис. грн.

Нову послугу уже запровадили у 17 слідчих ізоляторах України, звітують у Міністерстві юстиції.

Водночас найбільше заплатили за користування платними камерами у таких установах:

  • ДУ Київський слідчий ізолятор – 332 тис. грн;
  • ДУ Полтавська УВП (№23) – 24,9 тис. грн;
  • ДУ Запорізький слідчий ізолятор – 20,4 тис. грн.

Читайте: Телевізор і сучасний ремонт: як виглядають платні камери у СІЗО та ціни

Платні камери

Запровадження платних камер в українських СІЗО

З квітня 2020 року в Україні почали обговорювати проект платних камер з підвищеним комфортом у СІЗО.

У травні стало відомо про ціни на платні камери та умови, у яких будуть утримуватися люди.

Зокрема, у таких камерах зробили сучасний ремонт та встановили необхідну техніку, наприклад, телевізор та холодильник.

Детальніше про умови у платних камерах СІЗО читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мін’юст

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