Україна направила до Білорусі запит про видачу бойовиків ПВК Вагнера

Офіс Генпрокурора звернувся до Генпрокуратури Республіки Білорусь із запитами про видання 28 учасників війни на Донбасі, які були затримані 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі.

Ув’язненим особам, серед яких дев’ять українців, було повідомлено про підозру за ст. 258-3 (Створення терористичної групи) КК України. Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Слідчі встановили, що 28 осіб брали активну участь у бойових діях, які відбуваються на сході України, у складі угрупувань бойовиків з “ЛНР” та “ДНР”.

31 липня 2020 року Офіс Генпрокурора на підставі клопотання СБУ звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь щодо екстрадиції затриманих осіб та взяття їх під варту згідно зі ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

6 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила запит видачі 28 затриманих у телефонній розмові з генпрокурором Білорусі Олександром Конюком.

Наразі це питання вирішується органами Республіки Білорусь.

Екстрадиція затриманих

30 липня Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі найманців російської ПВК Вагнера. Українськими слідчими було зібрано достатньо доказів щодо затриманих росіян.

29 липня у Білорусі затримали близько 30 найманців, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів. Керівництво країни відкрило кримінальну справу проти них у підозрі підготовки теракту.