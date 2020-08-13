Не вижу предпосылок для курса 30 грн за доллар — Марченко

Предпосылок для достижения курса 30 грн за доллар нет, как и нет инструментов, с помощью которых кто-то мог повлиять на повышение курса.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко

С учетом карантина объемы импорта в Украину снизились на 18%, а экспорт упал лишь на 6%. Это уравняло платежный баланс государства.

Читайте: Когда будет 30 грн/$: прогноз курса доллара до осени

— Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок, — сказал министр.

Стране нужен курс гривны, который обеспечивает макроэкономическую стабильность.

— Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, — отметил Марченко.

Курс валют на осень

Премьер-министр Денис Шмыгаль не обсуждает с НБУ вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции.

Сейчас делается все возможное, чтобы сохранить текущий курс иностранной валюты.