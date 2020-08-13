Не бачу передумов для курсу 30 грн за долар – Марченко

Передумов для досягнення курсу 30 грн за долар немає, як і немає інструментів, за допомогою яких хтось міг вплинути на підвищення курсу.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

З урахуванням карантину обсяги імпорту в Україну знизились на 18%, тоді як експорт впав лише на 6%. Це зрівняло платіжний баланс держави.

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– Відплив валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок, – сказав міністр.

Країні потрібен курс гривні, який забезпечує макроекономічну стабільність.

– Якщо для ревальвації чи девальвації будуть підстави, такі процеси мають відбуватися поступово, – зазначив Марченко.

Курс валют на осінь

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не обговорює з НБУ питання курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

Нині робиться все можливе, щоб зберегти нинішній курс іноземної валюти.