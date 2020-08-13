Розстріли на Майдані: ДБР проведе спецрозслідування щодо командира роти Беркуту

З дозволу Печерського районного суду Києва ДБР разом із Офісом генпрокурора проведуть досудове розслідування стосовно ексберкутівця, який причетний до вбивств десятків людей під час Революції Гідності.

Чоловік перебував на посаді командира роти Беркуту підпорядкованого ГУ МВС України.

Він підозрюється у скоєнні злочинів за п’ятьма статтями, серед яких – скоєння вбивств за змовою, замахи на умисні вбивства, терористичний акт та інші.

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– Рішення суду надає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується від органів слідства, суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який оголошений у міжнародний розшук, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, суд постановив заочно заарештувати та розпочати процедуру екстрадиції колишнього директора Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

Він підозрюється у співпраці з РФ, незаконному постачанні спецзасобів та їхнє використання проти громадян під час подій кінця лютого 2014 року у Києві.

Заочний арешт Януковича

Оболонський райсуд заочно засудив Віктора Януковича до 13 років в’язниці за статтею державна зрада ще у січні 2019 року.

Вже наступного року, у травні 2020, Печерський суд заочно заарештував екс-президента Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014-го під час Революції Гідності.

Станом на серпень 2020 року спеціальний підрозділ ДБР розслідує понад 50 справ щодо подій на Майдані.