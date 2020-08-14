Це тільки перший етап – Зеленський про підвищення мінімальної зарплати

Підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн – це перший етап. Протягом 2021 року повинні бути реалізовані наступні етапи підвищення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Впевнений, що депутати проголосують за збільшення мінімальної заробітної плати. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тис. грн. І протягом 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тис. грн.

На його думку, підвищення мінімальної зарплати – це крок у напрямку цивілізованого рівня життя.

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Володимир Зеленський додав, що після підвищення мінімальної зарплатні зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників.

Все через те, що їхні оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Також президент звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і попросив його призначити позачергове засідання парламенту на 25 серпня. А нардепів глава держави закликав підтримати законопроект щодо збільшення мінімальної зарплатні.

На початку серпня Володимр Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн.

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн на місяць.