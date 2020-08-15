В небе над Крымом запустили огромный флаг Украины

В небо над аннексированным Россией Крымом при помощи воздушных шаров запустили национальный флаг Украины.

В запуске флага участвовал общественный активист Владимир Балух, который поделился фотографиями с места события.

— Флаг поднялся в небо и полетел прямо в направлении Джанкоя, — написал Балух в Facebook и добавил, что полету способствовал ветер.

Флаг поднимали в небо под гимн Украины.

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Ограничения на въезд в Крым

С 9 по 30 августа через КПВВ на админгранице с Крымом будут пропускать только тех, кто имеет определенные документы и статусы.

Пересекать границу имеют право лица, которые потеряли близкого человека, имеют принцип единства семьи, тяжело болеют и абитуриенты.

Фото: Владимир Балух