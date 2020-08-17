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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 464 человек.

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10:53 - 17 августа

По состоянию на 17 августа в столице уже 10 642 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 104 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
  • 53 человека в возрасте от 21 до 84 лет;
  • четыре девочки от семи месяцев до 12 лет и три мальчика от девяти до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 17 августа:

  • Голосеевский — 847;
  • Дарницкий — 1 767;
  • Деснянский — 1 309;
  • Днепровский — 1 254;
  • Оболонский — 944;
  • Печерский — 964;
  • Подольский — 645;
  • Святошинский — 892;
  • Соломенский — 1 178;
  • Шевченковский — 842.

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Х
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10:52 - 17 августа

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были подтверждены три новых случая коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

— Из них на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится три человека (Львовская область — двое военнослужащих и Житомирская — один военнослужащий), — указывается в сообщении.

Всего в ВСУ болеет 427 человек. Выздоровели с начала пандемии 772 человека, летальных случаев – шесть.

На изоляции, в том числе самоизоляции, 737 человек.

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09:16 - 17 августа

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще инфицированных Covid-19.

Это немного меньше, чем в предыдущий день (1 637 случаев).

В Украине зафиксировали 2 089 летальных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

За время пандемии 48 164 пациента выздоровели, за последние сутки — 342.

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08:10 - 17 августа

С понедельника, 17 августа, Киев находится в желтой зоне эпидемической опасности.

В связи с переходом из зеленой зоны в столице ужесточились карантинные ограничения.

Как усилился карантин в Киеве после перехода в желтую зону:

  • запрещено пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты — масок;
  • запрещено пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
  • разрешено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
  • организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;
  • наполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.
  • общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

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09:59 - 16 августа

По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили 1 637 инфицированных Covid-19.

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19:00 - 15 августа

Загруженность коек в больницах в настоящее время составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве — 52%, Львовской области — 52,8%, Черновицкой области — 52,4% и Ивано-Франковской области — 48,8%, тогда как в Запорожской области он составляет 3,6%.

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18:58 - 15 августа

На Ровенщине будут разворачивать больницы второй волны.

— Для принятия больных коронавирусом будем привлекать еще две больницы вблизи областного центра — в Гощи и Здолбунове. Это позволит разгрузить Ровенскую городскую больницу, — отметил глава области.

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16:50 - 15 августа

В Кировоградской области в течение суток не зафиксировали ни одного случая суточного прироста Covid-19.

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15:40 - 15 августа

Минздрав определил правила проживания в общежитиях и их посещения во время карантина.

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14:59 - 15 августа

В Украине наблюдается резкий рост числа больных с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Так, за последний месяц количество больных Covid-19, находящихся на стационарном лечении, выросло на 1 819 человек. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 5 754 пациента с Covid-19.

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