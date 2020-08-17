Зоны карантина в Украине обновил Минздрав – какие регионы в красной

17 августа заработал обновленное разделение на зоны эпидемической опасности, решение по которому Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла в пятницу.

В красную карантинную зону попали три города и пять районов:

Ивано-Франковская область — Городенковский и Косовский районы;

Львовская область — Самбор

Одесская область — Беляевка

Ровенская область — Дубно, Костопольский и Ровенский районы

Черновицкая область — Кицманский район.

Оранжевая зона:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Желтая зона:

Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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Зоны карантина в Украине

Каждую пятницу на плановой комиссии власти анализируют показатели инфицирования коронавируса и определять перечень регионов, вошедших в одну из четырех зон — зеленую, желтую, оранжевую или красную.

Этот переход будет начинаться соответственно с понедельника и будет длиться неделю, то есть будет два дня, чтобы регион подготовился к переходу, если это потребуется.

Карта уровней эпидемической опасности по зонам карантина в Украине — смотрите на Фактах ICTV.