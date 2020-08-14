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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 ускорилось до 11,4% — Госстат

Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке Госстата, составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

По отношению к первому кварталу нынешнего года экономика во втором квартале упала (с учетом сезонного фактора) на 9,9%.

Согласно откорректированной предварительной оценке, снижение ВВП в первом квартале составило 1,3%.

Ранее Минэкономики и Нацбанк оценили падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, а в целом за первое полугодие – в 6,5%.

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Прогноз падения ВВП до конца года

По прогнозу НБУ, спад экономики в третьем квартале замедлится до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%.

В целом Нацбанк ожидает снижение ВВП по итогам этого года в 6%.

У Кабинета министров более оптимистический прогноз на этот счет. По их данным, ВВП упадет за год на 4,8%.

Фото: Dreamstime

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