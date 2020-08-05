Самые прибыльные и убыточные банки Украины – рейтинг

За период январь-июнь 2020 года государственный ПриватБанк получил 14,04 млрд грн прибыли и возглавил рейтинг украинских банков по финансовым результатам.
ПриватБанк оказалася на вершине рейтинга, несмотря на то, что в июне получил 5,58 млрд грн убытка, говорится в данных на сайте Национального банка Украины.
Рейтинг наиболее прибыльных украинских банков
- ПриватБанк — 14,04 млрд грн;
- Ощадбанк — 3,59 млрд грн;
- Райффайзен банк Аваль — 2,07 млрд грн;
- ПУМБ — 1,25 млрд грн;
- Ситибанк — 673,19 млн грн.
Читайте: Приватбанк запускает программу дешевых кредитов на жилье под 10%
Рейтинг наиболее убыточных украинских банков
Наибольший убыток за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировал государственный Укрэксимбанк — 1,92 млрд грн. В июне банк получил убыток в размере 339,43 млн грн.
По убытку по итогам первого полугодия второе место занял Проминвестбанк (ПИБ, 219,21 млн грн), третье – банк Кредит Днепр (148,44 млн грн), четвертое – Правэкс Банк (76,79 млн грн) и пятое – БТА Банк (43,06 млн грн).
9 банков имеют риски достаточности капитала
В конце июня Национальный банк представил результаты экспресс-стресс-теста по стабильности банков.
Оказалось, что семь частных и два государственных банка показали риски достаточности капитала.