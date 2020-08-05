Самые прибыльные и убыточные банки Украины – рейтинг

За период январь-июнь 2020 года государственный ПриватБанк получил 14,04 млрд грн прибыли и возглавил рейтинг украинских банков по финансовым результатам.

ПриватБанк оказалася на вершине рейтинга, несмотря на то, что в июне получил 5,58 млрд грн убытка, говорится в данных на сайте Национального банка Украины.

Рейтинг наиболее прибыльных украинских банков

ПриватБанк — 14,04 млрд грн;

Ощадбанк — 3,59 млрд грн;

Райффайзен банк Аваль — 2,07 млрд грн;

ПУМБ — 1,25 млрд грн;

Ситибанк — 673,19 млн грн.

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Рейтинг наиболее убыточных украинских банков

Наибольший убыток за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировал государственный Укрэксимбанк — 1,92 млрд грн. В июне банк получил убыток в размере 339,43 млн грн.

По убытку по итогам первого полугодия второе место занял Проминвестбанк (ПИБ, 219,21 млн грн), третье – банк Кредит Днепр (148,44 млн грн), четвертое – Правэкс Банк (76,79 млн грн) и пятое – БТА Банк (43,06 млн грн).

9 банков имеют риски достаточности капитала

В конце июня Национальный банк представил результаты экспресс-стресс-теста по стабильности банков.

Оказалось, что семь частных и два государственных банка показали риски достаточности капитала.