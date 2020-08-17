Особый статус ОРДЛО в Конституции: Кравчук назвал бесперспективным требование РФ

Требование России о закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины является бесперспективным и не получит голосов в парламенте.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, это требование не вяжется ни с какими международными документами.

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— Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это, — сказал он.

Кравчук заявил, что Европейская солидарность, Голос и Батькивщина точно не будут голосовать за это.

Он добавил, что голосов за закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО в Верховной Раде “даже близко нет”.

Особый статус ОРДЛО

12 августа Кравчук предложил отказаться от термина “особый статус ОРДЛО”, поскольку это противоречит законодательству Украины.

В то же время он заявил, что лучшей формулировкой станет особый режим административного управления.