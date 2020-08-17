Особливий статус ОРДЛО в Конституції: Кравчук назвав безперспективною вимогу РФ

Вимога Росії про закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України є безперспективною і не отримає голосів у парламенті.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, ця вимога не в’яжеться ні з якими міжнародними документами.

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– Якщо Росія дійсно вважає, і це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке питання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти в парламент і сказати, що ви повинні проголосувати за це, – сказав він.

Кравчук заявив, що Європейська солідарність, Голос і Батьківщина точно не голосуватимуть за це.

Він додав, що голосів за закріплення в Конституції особливого статусу ОРДЛО у Верховній Раді “навіть близько немає”.

Особливий статус ОРДО

12 серпня Кравчук запропонував відмовитися від терміна “особливий статус ОРДЛО”, оскільки це суперечить законодавству України.

Водночас він заявив, що найкращим формулюванням стане особливий режим адміністративного управління.