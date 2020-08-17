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Факти / Україна

У Житомирі затримано учасника ІДІЛ, якого шукає Інтерпол – СБУ

Співробітники СБУ затримали в Житомирі учасника терористичної організації Ісламська держава.

Чоловік перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.

До Житомира він приїхав з Центральної Азії для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

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Учасник ІДІЛ збирався отримати в Житомирі посвідку на проживання.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Затримання учасника ІДІЛ в Україні

Це не перше затримання учасника ІДІЛ в Україні. У листопаді 2019 року біля Києва СБУ і МВС Грузії у спільній операції з ЦРУ США затримали одного з ключових керівників ІДІЛ.

З 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду Аміра джамаата Ахадун Ахад в провінції Латакія в Сирії.

У 2013 році він став заступником військового Аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані.

У 2018 році він прибув в Україну, де на підставі фальшивих документів зміг легалізуватися.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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