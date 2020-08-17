Официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины 15 августа.

Уже 17 августа Украина отозвала посла из Беларуси для консультаций по дальнейшему взаимодействию. Однако такое решение не связано с протестами в Беларуси.

В прошлую пятницу Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию, несмотря на наличие всех оснований передать их Украине.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этот шаг подорвал доверие между странами и нанес тяжелый удар двусторонним отношениям.

— Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности для выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимые действия Минска, — отметил министр.

После передачи вагнеровцев, Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси, считает Кулеба.

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Вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства.

Вагнеровцы в Беларуси

14 августа бойцы ПВК Вагнера вернулись в Россию. Их задержали в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков.

32 из 33 задержанных боевиков уже в России, еще один остался, потому что он является гражданином Беларуси.

Вероятно, что теперь экстрадиции в Украину наемников, которые воевали за боевиков так называемой ДНР и ЛНР, уже не будет.