Официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.
Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины 15 августа.
Уже 17 августа Украина отозвала посла из Беларуси для консультаций по дальнейшему взаимодействию. Однако такое решение не связано с протестами в Беларуси.
В прошлую пятницу Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию, несмотря на наличие всех оснований передать их Украине.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этот шаг подорвал доверие между странами и нанес тяжелый удар двусторонним отношениям.
— Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности для выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.
Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимые действия Минска, — отметил министр.
После передачи вагнеровцев, Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси, считает Кулеба.
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Вызов посла на консультации в столицу — одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства.
Вагнеровцы в Беларуси
14 августа бойцы ПВК Вагнера вернулись в Россию. Их задержали в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков.
32 из 33 задержанных боевиков уже в России, еще один остался, потому что он является гражданином Беларуси.
Вероятно, что теперь экстрадиции в Украину наемников, которые воевали за боевиков так называемой ДНР и ЛНР, уже не будет.