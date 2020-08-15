Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска о передаче вагнеровцев России, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружественных межгосударственных отношениях.

— Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти вагнеровцы очень хорошо умеют, — написал Владимир Зеленский.

Выдача белорусскими властями задержанных в Минске боевиков ЧВК Вагнер России — недружественный шаг Беларуси по отношению к Украине.

Об этом со своей стороны заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, возвращением вагнеровцев России Минск продемонстрировал неуважение к правовым процедурам и духу двусторонних взаимоотношений.

Киев ожидал другого решения белорусской стороны, так как имеет достаточно доказательств участия боевиков в войне на Донбассе на стороне России.

Эти доказательства были переданы в Беларусь вместе с отправленным украинской стороной запросом о выдаче вагнеровцев, сообщила пресс-служба МИД.

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Вагнеровцы в Беларуси

29 июля в одном из санаториев под Минском задержали 32 наемников ЧВК Вагнер, которых заподозрили в планах дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.

Руководство страны арестовало наемников и открыло против них уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных вагнеровцев. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа.

14 августа Беларусь передала 32 из 33 задержанных боевиков России, еще один белорус из состава ранее задержанной группы остался в стране.