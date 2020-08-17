Офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри у білоруському суспільстві.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ України 15 серпня.

Вже 17 серпня Україна відкликала посла з Білорусі для консультацій щодо подальшої взаємодії. Однак таке рішення не пов’язане з протестами в Білорусі.

Минулої п’ятниці Мінськ передав затриманих вагнерівців у Росію, незважаючи на наявність всіх підстав передати їх Україні.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цей крок підірвав довіру між країнами і завдав важкого удару двостороннім відносинам.

– З огляду на це, я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності для вироблення відповідних рішень з урахуванням всього комплексу чинників. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку в стосунках з Білоруссю, і робимо це лише через неприпустимі дії Мінська, – зазначив міністр.

Після передання вагнерівців, Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі, вважає Кулеба.

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Виклик посла на консультації до столиці – одна із форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою чи недружніми діями іноземної держави.

Вагнерівці у Білорусі

14 серпня бійці ПВК Вагнера повернулися в Росію. Їх затримали в Білорусі в кінці липня за підозрою в організації масових заворушень.

32 з 33 затриманих бойовиків вже в Росії, ще один залишився, бо він є громадянином Білорусі.

Ймовірно, що тепер екстрадиції в Україну найманців, які воювали за бойовиків так званої ДНР і ЛНР, уже не буде.