Процесс местных выборов 2020 в Украине: залог и голосования

Старт избирательной кампании на местных выборах 2020 запланирован на 5 сентября. У кандидатов будет 50 дней для агитации. Голосование запланировано на 25 октября 2020 года. Эти выборы будут для Украины снова экспериментальными — впервые выбирать голов за новым Избирательным кодексом, который приняли в прошлом году.

Выборы не состоятся на оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Как пройдут выборы 2020

Голосование депутатов будет по двум системам: партийной пропорциональной системе и по открытым избирательным спискам для городов с населением от 90 тыс.

Мажоритарная система будет действовать для городов, где жителей меньше 90 тыс.

На выборах сельских, поселковых, городских голов также будут применяться две различные избирательные системы, в зависимости от величины административно-территориальных единиц:

для выборов сельских, поселковых, городских голов: мажоритарная система относительного большинства с голосованием в едином одномандатном округе;

для выборов городских голов в городах с количеством избирателей более 90 тыс. — мажоритарная система абсолютного большинства.

Инновация на местных выборах

В Раде хотят разрешить голосовать на участке с помощью компьютера и подсчитывать голоса с помощью электронных систем, подачу документов кандидатами в режиме онлайн.

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Еще одно новшество, которое предлагает принять Раде Слуга народа — если в партии, которая выдвигает своих кандидатов, нет городских или районных организаций, выдвигать кандидатов в участковые комиссии сможет областная организация партии.

Залог на местных выборах

Сумма залога для партий на местных выборах составляет: четыре минимальные зарплаты за каждые 10 тыс. избирателей.

В то же время несколько депутатов внесли законопроект №2769, который предлагает уменьшить количество избирателей на которые надо делить четыре зарплаты. Предлагают увеличить количество избирателей до 90 тыс.

По данным движения Честно, больше выложить за участие в местных выборах в областной совет, нужно в Днепропетровской области — 519 тыс. грн. Меньше денег нужно выложить в Черновицкой области — 144 тыс. грн.

Самая залог за мэра столицы — 445 тыс. грн, меньше за кандидата в мэры Ужгорода — 19 тыс. грн.

Также могут ввести залог для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке. Ее размер может быть в размере 20% минимальной зарплаты (сейчас она составляет 4 723 грн. — Ред.).

Как изменить место голосования

Чтобы изменить свой избирательный адрес на местных выборах 2020, Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис на странице Госреестра избирателей.

На сайте нужно зайти в личный кабинет избирателя и скачать электронную копию один из документов: справку внутренее-перемещенного лица, договор аренды жилья или документ о праве собственности на жилье.

Источник: Чесно