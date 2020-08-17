Процес місцевих виборів 2020 в Україні: застава і голосування

Старт виборчої компанії на місцеві вибори 2020 запланований на 5 вересня. У кандидатів буде 50 днів для агітації. Голосування заплановане на 25 жовтня 2020 року. Ці вибори будуть для України знову експериментальними – вперше обиратимемо голів за новим Виборчим кодексом, який прийняли торік.

Вибори не відбудуться на окупованих Донецькій та Луганських областях.

Як відбудуться вибори 2020

Голосування за депутатів буде за двома системами: партійною пропорційною системою і за відкритими виборчими списками для міст з населенням від 90 тис.

Мажоритарна система діятиме для міст, де мешканців мен як 90 тис.

На виборах сільських, селищних, міських голів також будуть застосовуватися дві різні виборчі системи, в залежності від величини адміністративно-територіальних одиниць:

для виборів сільських, селищних, міських голів, а також старост: мажоритарна система відносної більшості з голосуванням в єдиному одномандатному округу ;

для виборів міських голів в містах з кількістю виборців понад 90 тис. – мажоритарна система абсолютної більшості.

Інновація на місцевих виборах

У Раді хочуть дозволити голосувати на ділянці за допомогою комп’ютера і підраховувати голоси за допомогою електронних систем, подачу документів кандидатами в режимі онлайн.

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Ще одне нововведення, яке пропонує прийняти Раді Слуга народу – якщо у партії, яка висуває своїх кандидатів, немає міських чи районних організацій, висувати кандидатів у дільничні комісії зможе обласна організація партії.

Застава на місцевих виборах

Сума застави для партій на місцевих виборах становить: чотири мінімальні зарплати за кожних 10 тис. виборців.

Водночас кілька депутатів внесли законопроект №2769, який пропонує зменшити кількість виборців на які треба ділити чотири зарплати. Пропонують збільшити кількість виборців до 90 тис.

За даними руху Чесно, найбільше викласти за участь у місцевих виборах до обласної ради, потрібно у Дніпропетровській області – 519 тис. грн. Найменше грошей потрібно викласти у Чернівецькій області – 144 тис. грн.

Найбільша застава за мера столиці – 445 тис. грн, найменше за кандидата у мери Ужгорода – 19 тис. грн.

Також можуть запровадити заставу для кандидатів, які йтимуть по мажоритарці. Її розмір може бути у розмірі 20% мінімальної зарплати (нині вона становить 4 723 грн. – Ред.).

Як змінити місце голосування

Щоб змінити свою виборчу адресу на місцевих виборах 2020, Центральна виборча комісія запустила електронний сервіс на сторінці Держреєстру виборців.

На сайті потрібно зайти в особистий кабінет виборця і завантажити електронну копію один з документів: довідку внутрішньо-переміщеної особи, договір оренди житла або документ про право власності на житло.

Джерело: Чесно