Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации относительно того пойдут ли дети в школу 1 сентября в Украине.

Согласно документу Минздрава, были учтены графики допуска учеников к учебным заведениям, их маршруты и уровень эпидемической безопасности региона, в котором находится школа.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

— Минздрав настаивает, чтобы дети начали обучение с 1 сентября в школе. Конечно, если это позволит эпидемическая ситуация, — заявил министр.

Также он отметил, что выполнение всех рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений.

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С 1 сентября все школы в Украине будут работать по штатному режиму, кроме красных зон эпидемической опасности.

— Хочу напомнить, что учебные заведения не будут работать только в тех городах и районах, где будет установлен красный уровень. Во всех остальных — в зеленой, желтой и оранжевой зонах школы будут функционировать в обычном режиме с соблюдением четких правил, — отметил Степанов.

По рекомендациям Минздрава в школах должны использовать защитные маски и антисептики, соблюдаться социальная дистанция и т. д.

Красный уровень устанавливается в том случае, если за 14 дней в населенном пункте, районе или областном центре с населением менее 70 тыс. человек будут фиксировать более 240 случаев коронавируса на 100 тыс. населения, в других административно-территориальных единицах — больше 160 больных на 100 тис. населения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 августа в Украине зафиксировано 92 820 случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 1 464 пациента, 21 человек умер, 342 — выздоровели.

Всего за все время пандемии коронавируса Украины одолели болезнь 48 164 больных, умерло — 2 089.

Наибольшее количество случаев Covid-19 зафиксированы во Львовской области (12 079), Киеве (10 642), Черновицкой области (7 782) и Ровенской (7 716).