В связи с протестами в Беларуси и обострениям ситуации, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведки, силовых структур и председателями областных государственных администраций.

По мнению главы государства, события в соседней стране могут существенно повлиять на Украину, говорится в сообщении Офиса президента.

На совещании проговорили возможные сценарии дальнейшего развития внутриполитического обострения в Беларуси.

— Был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации, — сообщили в Офисе президента.

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Во время совещания была детально проанализирована внутриполитическая ситуация в самой Беларуси и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после прошедших в этой стране президентских выборов.

Протесты в Беларуси

С 9 августа продолжаются массовые протесты в Беларуси. Их вызвали итоги выборов президента, на которых победил действующий глава Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

По официальной информации, в ходе протестов как минимум один человек погиб, сотни пострадали, задержаны около 6,8 тыс. человек.

С четверга на забастовки в Беларуси вышли рабочие белорусских промышленных предприятий.