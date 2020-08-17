У зв’язку з протестами у Білорусі та загостренням ситуації, президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідки, силових структур і головами обласних державних адміністрацій.

На думку глави держави, події у сусідній країні можуть істотно вплинути на Україну, йдеться у повідомленні Офісу президента.

На нараді проробили можливі сценарії подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення у Білорусі.

– Було проведено аналіз ризиків безпосередньо для України, що виникають у зв’язку з тим чи іншим розвитком ситуації, – повідомили у Офісі президента.

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Під час наради була детально проаналізована внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі і численні зовнішні фактори, які можуть вплинути на розвиток подій після минулих в цій країні президентських виборів.

Протести у Білорусі

З 9 серпня тривають масові протести у Білорусі. Їх спричинили підсумки виборів президента, на яких переміг чинний глава Олександр Лукашенко. За даними ЦВК, за нього проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

За офіційною інформацією, в ході протестів як мінімум одна людина загинула, сотні постраждали, затримано близько 6,8 тис. чоловік.

З четверга на страйки у Білорусі вийшли робітники білоруських промислових підприємств.