Минобразования увеличит вес аттестата при поступлении в вузы – Шкарлет

Аттестат об окончании средней школы должен больше значить при поступлении в учреждения высшего образования.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет и добавил, что ведомство работает над тем, чтобы увеличить вес аттестата.
Это также поможет решить проблему мотивации учеников к обучению в средней школе, объяснил Шкарлет.
Читайте: В школах оранжевой зоны учителя будут преподавать в защитном щитке — Ляшко
Отмена итоговой аттестации для школьников
В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил обязательную государственную итоговую аттестацию для учеников, которые завершали полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году.
Этот законопроект был внесен в связи с пандемией коронавируса.
Выпускникам школ, которые подали соответствующее заявление, выставили в аттестаты те оценки, которые они получили в течение обучения в школе.
Фото: vnz.org.ua