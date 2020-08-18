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Факты / Украина

Минобразования увеличит вес аттестата при поступлении в вузы – Шкарлет

Аттестат об окончании средней школы должен больше значить при поступлении в учреждения высшего образования.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет и добавил, что ведомство работает над тем, чтобы увеличить вес аттестата.

Это также поможет решить проблему мотивации учеников к обучению в средней школе, объяснил Шкарлет.

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Отмена итоговой аттестации для школьников

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил обязательную государственную итоговую аттестацию  для учеников, которые завершали полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году.

Этот законопроект был внесен в связи с пандемией коронавируса.

Выпускникам школ, которые подали соответствующее заявление, выставили в аттестаты те оценки, которые они получили в течение обучения в школе.

Фото: vnz.org.ua

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