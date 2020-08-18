Міносвіти збільшить вагу атестата під час вступу до вишів – Шкарлет

Атестат про закінчення середньої школи повинен більше важити під час вступу до установи вищої освіти.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет і додав, що відомство працює над тим, щоб збільшити вагу атестата.

Це також допоможе вирішити проблему мотивації учнів до навчання в середній школі, пояснив Шкарлет.

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Скасування підсумкової атестації для школярів

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасував обов’язкову державну підсумкову атестацію для учнів, які завершували повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році.

Цей законопроект було внесено у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Випускникам шкіл, які подали відповідну заяву, виставили в атестати ті оцінки, які вони отримали протягом навчання в школі.

Фото: vnz.org.ua