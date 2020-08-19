Карантин в Украине: к ослаблению не готовы 13 регионов

По состоянию на 19 августа Киев и еще 13 украинских регионов не готовы к тому, чтобы ослабить карантинные меры.
В список также включили Сумскую область, однако вычеркнули Хмельницкую.
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Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
Регионы, которые не готовы к смягчению карантина:
- Киев
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа в стране зафиксировали 96 403 случая.
За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.