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Факты / Украина

Список расширится: какие регионы не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 19 августа Киев и еще 13 украинских регионов не готовы к тому, чтобы ослабить карантинные меры.

В список также включили Сумскую область, однако вычеркнули Хмельницкую.

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Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

Регионы, которые не готовы к смягчению карантина:

  • Киев
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

Карантин в Украине: к ослаблению не готовы 13 регионов

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа в стране зафиксировали 96 403 случая.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.

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