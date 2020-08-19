Карантин в Украине: к ослаблению не готовы 13 регионов

По состоянию на 19 августа Киев и еще 13 украинских регионов не готовы к тому, чтобы ослабить карантинные меры.

В список также включили Сумскую область, однако вычеркнули Хмельницкую.

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Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

Регионы, которые не готовы к смягчению карантина:

Киев

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 19 августа в стране зафиксировали 96 403 случая.

За последние сутки обнаружили еще 1 967 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 2 144 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 21.