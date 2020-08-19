Карантин в Україні: до ослаблення не готові 13 регіонів

Станом на 19 серпня Київ і ще 13 українських регіонів не готові до того, щоб послабити карантинні обмеження.

У список також внесли Сумську область, однак викреслили Хмельницьку.

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Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям

Регіони, які не готові до пом’якшення карантину:

Київ

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня в країні зафіксували 96 403 випадки.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.