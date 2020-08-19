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Факти / Україна

Список розшириться: які регіони не готові до ослаблення карантину

Станом на 19 серпня Київ і ще 13 українських регіонів не готові до того, щоб послабити карантинні обмеження.

У список також внесли Сумську область, однак викреслили Хмельницьку.

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Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям

Регіони, які не готові до пом’якшення карантину:

  • Київ
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область.

Карантин в Україні: до ослаблення не готові 13 регіонів

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня в країні зафіксували 96 403 випадки.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

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