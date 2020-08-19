Карантин в Україні: до ослаблення не готові 13 регіонів

Станом на 19 серпня Київ і ще 13 українських регіонів не готові до того, щоб послабити карантинні обмеження.
У список також внесли Сумську область, однак викреслили Хмельницьку.
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Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям
Регіони, які не готові до пом’якшення карантину:
- Київ
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Чернівецька область.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня в країні зафіксували 96 403 випадки.
За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.