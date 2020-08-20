На реставрацию понадобится 55 млрд: Минкульт разработал меры по сохранению исторических памятников

Для проведения реставрации памятников культурного наследия в Украине в ближайшие четыре года понадобится более 55 млрд гривен.

Немедленного начала работ требуют 130 тыс. объектов культурного и архитектурного наследия, что составляет 80% от всех памятников в Украине.

В Минкульте отметили, что в 2020 году уровень поддержки культурной сферы в Украине догнал Албанию, где на культуру тратится лишь 0,2% из бюджета.

Также Александр Ткаченко добавил, что после 2008 года были заморожены практически все расходы на финансирование музеев и крепостей.

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Обсуждая исполнение указа президента Зеленского О мерах по поддержке сферы культуры и охраны культурного наследия, Ткаченко рассказал о запланированных мероприятиях.

— Речь идет не только о реставрации и реконструкции этих домов, достройке в некоторых местах музеев, а также на создание так называемых центров культурных услуг. Речь идет о трансформации старых клубов, библиотек в современные центры притяжения для местного населения.

До конца 2020 года соответствующие пилотные проекты начнутся в Херсонской, Луганской, Донецкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Президентский указ о сохранении культурного наследия

18 августа Владимир Зеленский подписал указ О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма.

За его выполнение в первую очередь отвечает Минкульт. Соответствующие средства на реализацию будут заложены в госбюджет.