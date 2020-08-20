На реставрацию понадобится 55 млрд: Минкульт разработал меры по сохранению исторических памятников

Для проведения реставрации памятников культурного наследия в Украине в ближайшие четыре года понадобится более 55 млрд гривен.
Немедленного начала работ требуют 130 тыс. объектов культурного и архитектурного наследия, что составляет 80% от всех памятников в Украине.
В Минкульте отметили, что в 2020 году уровень поддержки культурной сферы в Украине догнал Албанию, где на культуру тратится лишь 0,2% из бюджета.
Также Александр Ткаченко добавил, что после 2008 года были заморожены практически все расходы на финансирование музеев и крепостей.
Читайте: Кубок и печать князя: топ-5 находок археологов в Меджибожский крепости
Обсуждая исполнение указа президента Зеленского О мерах по поддержке сферы культуры и охраны культурного наследия, Ткаченко рассказал о запланированных мероприятиях.
— Речь идет не только о реставрации и реконструкции этих домов, достройке в некоторых местах музеев, а также на создание так называемых центров культурных услуг.
Речь идет о трансформации старых клубов, библиотек в современные центры притяжения для местного населения.
До конца 2020 года соответствующие пилотные проекты начнутся в Херсонской, Луганской, Донецкой, Черновицкой и Закарпатской областях.
Президентский указ о сохранении культурного наследия
18 августа Владимир Зеленский подписал указ О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма.
За его выполнение в первую очередь отвечает Минкульт. Соответствующие средства на реализацию будут заложены в госбюджет.