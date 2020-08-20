Наказание за вождение в нетрезвом состоянии могут усилить уже в этом году — МВД

Решение об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии народные депутаты могут принять уже осенью.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

— Законопроект есть, над ним работают. Я надеюсь, что во время ближайшей сессии, осенью, мы его получим.

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Владимир Мартыненко объяснил, что МВД предлагает дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы не ограничиваться штрафом.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уже заявлял, что также предлагается ввести уголовную ответственность для людей, которые третий раз за год садятся за руль в нетрезвом состоянии.

А водителей, которые второй раз садятся в состоянии алкогольного опьянения за руль, хотят арестовывать на 15 суток.