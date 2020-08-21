Украина усилила охрану границы с Беларусью. В Госпогранслужбе заявили, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить нестандартных ситуаций и предупредить любые провокации.

— Уже не первый день пограничники продолжают усиленную охрану границы именно на этом участке, — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, до этого было привлечено необходимое количество людей и технических средств.

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Демченко также отметил, что пограничные отряды и участковые инспекторы будут собирать информацию с украинской стороны. Это поможет защитить государственную границу.

Он подчеркнул, что есть информация о том, что в Беларуси пограничники также сейчас работают в усиленном варианте. Однако сейчас на границе все спокойно и без провокаций.

— Мы не фиксируем перемещения какой-то техники по территории Беларуси рядом с украинской границей, — сказал Демченко.

В свою очередь информацию о том, что Беларусь закрыла пункты пропуска с Украиной, Демченко опроверг.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже тринадцатый день. Протестующие требуют отставки Лукашенко и честных выборов в стране.

18 августа к демонстрантам присоединились сотрудники крупных предприятий — сахарных заводов и завода бытовой техники.