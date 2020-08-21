Україна посилила охорону кордону з Білоруссю. У Держприкордонслужбі заявили, що такі заходи необхідні для того, щоб не допустити нестандартних ситуацій і попередити будь-які провокації.

– Уже не перший день прикордонники продовжують посилену охорону кордону саме на цій ділянці, – сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, до цього було залучено необхідну кількість людей і технічних засобів.

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Демченко також зазначив, що прикордонні загони і дільничні інспектори будуть збирати інформацію з українського боку. Це допоможе захистити державний кордон.

Він підкреслив, що є інформація про те, що в Білорусі прикордонники також зараз працюють в посиленому варіанті. Однак зараз на кордоні все спокійно і без провокацій.

– Ми не фіксуємо переміщення техніки по території Білорусі поруч з українським кордоном, – сказав Демченко.

Водночас інформацію про те, що Білорусь закрила пункти пропуску з Україною, Демченко спростував.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже тринадцятий день. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і чесних виборів в країні.

18 серпня до демонстрантів приєдналися співробітники великих підприємств – цукрових заводів і заводу побутової техніки.