Украина потратила уже около 25 млрд грн на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Он отметил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

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Всего предусмотрено 66 млрд грн средств государственного бюджета для борьбы с Covid-19. На сферу здравоохранения — 16,3 млрд грн, стимулирование экономики — 36 млрд грн, социальную сферу — 10,6 млрд грн, на обеспечение правопорядка — 2,5 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн и на образование — 52,5 млн грн.

Соцпомощь во время карантина

Средства, которые получили малообеспеченные семьи и одинокие матери в период карантина, останутся у них, несмотря на проведенные перерасчеты.

Пересчет и выплаты различных видов государственной соцпомощи осуществляются без личного обращения в органы социальной защиты населения.