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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна витратила 25 млрд грн на боротьбу з Covid-19: як розподіляються кошти

Україна витратила вже близько 25 млрд грн на боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він зазначив, що вже використано 16,9 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом, 4,8 млрд грн державного та місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

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Загалом передбачено 66 млрд грн коштів державного бюджету для боротьби з Covid-19. На сферу охорони здоров’я – 16,3 млрд грн, стимулювання економіки – 36 млрд грн, соціальну сферу – 10,6 млрд грн, на забезпечення правопорядку – 2,5 млрд грн, часткове відновлення витрат держбюджету – 0,5 млрд грн і на освіту – 52,5 млн грн.

Соцдопомога під час карантину

Кошти, які отримали малозабезпечені родини та одинокі матері в період карантину, залишаться у них, попри проведені перерахунки.

Перерахунок та виплати різних видів державної соцдопомоги здійснюються без особистого звернення до органів соціального захисту населення.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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