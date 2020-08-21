Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных в Иловайске в августе 2014 года.

Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за самого масштабного прямого вторжения России.

По данным прокуратуры, в период с 24-25 августа украинские силы попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков.

В то время Вооруженные силы России состояли из 3,5 тыс. человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

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После этого, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения.

Однако 29 августа 2014 года Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения.

Критическое соотношение военных сил Украины с подразделениями ВС РФ и пророссийских боевиков и привели к масштабным потерям с украинской стороны. Во время боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.

Что такое Иловайский котел

Иловайский котел — это боевые действия в городе Иловайск Донецкой области, в результате которого украинская армия понесла наибольшие потери.

Сотни погибших, пропавших без вести и взятых в плен из-за невыполненныя договоренности российской стороны.