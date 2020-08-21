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Факти / Україна

Вторгнення Росії: Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії

Офіс генпрокурора України назвав єдиний фактор, який призвів до загибелі понад 300 українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року.

Прокуратура вважає, що Іловайська трагедія сталася через наймасштабніше пряме вторгнення Росії.

За даними прокуратури, у період з 24-25 серпня українські сили потрапили в оточення ЗС РФ та проросійських бойовиків.

На той час Збройні сили Росії складалися з 3,5 тис. осіб особового складу, близько 60 танків, 320 бронемашин, 60 гармат, 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Читайте: Іловайський котел в цифрах і фактах. Чи можна було уникнути трагедії

Після цього, 26-28 серпня, між українською та російською сторонами почалися переговори про надання безпечних коридорів для виходу українських військових з оточення.

Однак 29 серпня 2014 року Генштаб РФ дав наказ розстріляти з важкого озброєння колони українських військових під час виходу з оточення.

Критичне співвідношення військових сил України з підрозділами ЗС РФ та проросійських бойовиків і призвели до масштабних втрат з української сторони. Під час бойових дій 366 українських військових загинули, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Що таке Іловайський котел

Іловайський котел – це бойові дії у місті Іловайськ Донецької області, внаслідок якого українська армія понесла найбільші втрати.

Сотні загиблих, зниклих безвісти та взятих в полон через невиконані домовленості російської сторони.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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