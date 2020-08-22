Погода на выходные на День независимости в Украине (КАРТА)

Погода на выходные на День независимости в Украине будет жаркой, но местами дождевой.

В субботу, 22 августа, почти на всей территории страны ожидается переменная облачность. В северных, центральных, западных и южных областях синоптики прогнозируют температуру днем от +24° до +29°, ночью — от + 13° до +19° .

На юго-востоке предусматривают дожди с грозами. Столбики термометров днем поднимутся до +28°.

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В воскресенье, 23 августа, Запад накроют дожди с грозами. Воздух днем прогреется до +28°, а ночью до +16°.

На Севере, Востоке, Юге и в Центре синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха будет от +25° до +30° днем и от +11° до +16° — ночью.

В понедельник, 24 августа, на День независимости погода местами будет дождливой.

На Западе, в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве пройдут дожди с грозами. Днем температура будет от +22° до +28°, ночью — от +12° до +17°.

В северных, восточных, южных и части центральных областей синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Столбики термометров днем достигнут отметки +31°, а ночью — +20°.

Празднование Дня независимости

Программу мероприятий ко Дню независимости 2020 в Киеве и Дня флага утвердила КГГА. Празднование начнется открытием фотовыставки в Национальном историко-архитектурном музее Киевская крепость 20 августа.

В этот же день начнется фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, который продлится до 25 августа.