Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.

В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.

Выходные августе 2020

  • 1-2 августа;
  • 8-9 августа;
  • 15-16 августа;
  • 22-23 августа;
  • 24 августа;
  • 29-30 августа.

Праздники в августе

  • 2 августа: День воздушных сил ВС Украины
  • 8 августа: День войск связи
  • 9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя
  • 15 августа: День археолога
  • 19 августа: День пасечника
  • 23 августа: День флага Украины
  • 24 августа: День независимости Украины
  • 28 августа — День авиации Украины
  • 29 августа — День дальнобойщика
  • 30 августа — День шахтера

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Празднование Дня независимости Украины

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского празднование Дня независимости Украины пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

Запланированые торжества начнутся 23 августа. В День флага во всех населенных пунктах, воинских частях и зарубежных представительствах должны поднять сине-желтый флаг.

На День независимости пройдут торжества с возложением цветов в местах захоронения выдающихся деятелей украинского государства. Также состоятся церемонии по вручению государственных наград.

Кроме того, планируется шествие ветеранов, которое пройдет без политики и под государственным флагом Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка